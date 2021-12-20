РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДОВ.

Выпущена версия 3.4 программы «ПАССАТ», содержащая ряд дополнительных расчетов, исправлений и возможностей:

1. расчет вертикальных резервуаров по API-650 (модуль «ПАССАТ-РЕЗЕРВУАРЫ»);

2. расчеты элементов по ПНАЭ Г-7-002 (цилиндрических и конических обечаек; эллиптических, полусферических, торовых днищ; плоских крышек; штуцеров);

3. новые элементы:

- линзовое фланцевое соединение высокого давления по РД РТМ 26-01-44-78;

- отвод (колено) высокого давления по РД РТМ 26-01-44-78;

- пользовательское оборудование (с возможностью загрузки произвольной 3D-модели);

4. задание дробные значения сейсмичности (модуль Сейсмика, Колонны, Резервуары).

Программа «ПАССАТ» предназначена для расчета прочности и устойчивости сосудов, аппаратов, резервуаров и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в условиях испытаний и монтажа.

Программа используется более, чем в 500 организациях России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Китая, Японии, Италии, Чехии, Латвии, Болгарии, Германии, Кореи, США.

Программа рассчитана на применение при проектировании, реконструкции и диагностике сосудов, аппаратов, резервуаров а также при проведении поверочных расчетов объектов нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, газовой, нефтяной, атомной и других смежных отраслях промышленности, и рекомендована Ростехнадзором. Благодаря огромному числу пользователей и обратной связи со специалистами различных отраслей промышленности программная ПАССАТ устойчиво развивается и модернизируется, чтобы соответствовать современным требованиям промышленности. Программа постоянно верифицируется, в том числе и путем перекрестного тестирования с аналогичными отечественными и зарубежными программами. Выполнение расчетов по программам ПАССАТ обеспечивает надежность и безопасность при эксплуатации оборудования различного назначения, облегчает согласование проекта с контролирующими органами (Ростехнадзор, Главсгосэкспертиза), сокращает затраты и время пусконаладочных работ.

Сайт НТП Трубопровод, 16 декабря