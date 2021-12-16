СТАНДАРТЫ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2022 ГОД

1ОТТ-23.060.30-КТН-048–10Краны шаровые для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования
2ОТТ-23.060.30-КТН-108–15Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Задвижки шиберные. Общие технические требования
3ОТТ-75.180.00-КТН-021–13Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические требования
4ОТТ-75.180.00-КТН-164–10Задвижки клиновые для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования
5ОТТ-75.180.00-КТН-177–10Арматура регулирующая для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования
6ОТТ-75.180.00-КТН-178–10Арматура предохранительная. Общие технические требования
7ОТТ-75.180.00-КТН-352–09Затворы обратные для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования
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