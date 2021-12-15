СТАНДАРТЫ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2022 ГОД

1СТО Газпром 2-2.3-314–2009 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Методика контроля герметичности запорной и регулирующей арматуры, применяемой на объектах транспорта газа
2СТО Газпром 2-2.3-385–2009 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры
3СТО Газпром 2-4.1-212–2008 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»
4СТО Газпром 2-4.1-406–2009 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов
5СТО Газпром 2-4.1-422–2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Технические требования к арматуре на давление 15 МПа
6СТО Газпром 2-4.1-1108–2017 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Арматура трубопроводная. Краны шаровые специальные. Общие технические условия.
7СТО Газпром 2-4.1-1114–2017 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО "Газпром".
Арматура трубопроводная. Клапаны осевые антипомпажные и регулирующие. Общие технические условия.
8СТО Газпром 2-4.1-1132–2017
Арматура трубопроводная. Электроприводы необслуживаемые циклоидальные с энергоаккумулятором. Общие технические условия
9СТО Газпром 2-5.1-148–2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Методы испытаний сталей и сварных соединений на коррозионное растрескивание под напряжением
10Р Газпром 2-2.3-763–2013 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Газораспределительные системы. Определение остаточного ресурса запорной арматуры
С порядком получения НД можно ознакомиться на сайте ПАО «Газпром» (http://vniigaz.gazprom.ru)