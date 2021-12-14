АНОНС ТПА 2022. НОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ НА 2022 ГОД

Указатель нормативных документов на трубопроводную арматуру – это удобный в работе перечень действующих документов по стандартизации на трубопроводную арматуру, включая:

· межгосударственные стандарты (ГОСТ);

· национальные стандарты (ГОСТ Р);

· предварительные национальные стандарты (ПНСТ);

· стандарты АО «НПФ «ЦКБА» (СТ ЦКБА);

· стандарты ПАО «Газпром»;

· стандарты ПАО «Транснефть»;

· отраслевые стандарты (ОСТ);

· руководящие документы и материалы (РД, РТМ и др.)

Указатель также содержит актуальную информацию об измененных, аннулированных и замененных нормативных документах, разработанных АО «НПФ «ЦКБА» по состоянию на 01.01.2022 г. Стандарты и номера изменений к стандартам, выделенные жирным шрифтом, приняты или введены в действие в 2020, 2021 и 2022 гг. Межгосударственные стандарты (ГОСТ) и национальные стандарты (ГОСТ Р), отмеченные звездочкой (*), являются доказательной базой соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на трубопроводную арматуру и приводы, в том числе:

· «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

· «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

ТР ТС 032/2013;

· «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

АО «НПФ «ЦКБА», являясь разработчиком межгосударственных, национальных стандартов и стандартов СТ ЦКБА, активно сотрудничает с членами технических комитетов ТК 259, ТК 023, ТК 005, ТК 114, ТК 119, ТК 322 и ведущими научно-исследовательскими институтами (ЦНИИ КМ «Прометей», ВНИИНЕФТЕМАШ, «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ», ЦНИИТМАШ, НИИхиммаш, Газпром ВНИИГАЗ и др.).

МЦ ТПА, 13 декабря по данным НПФ ЦКБА