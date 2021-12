Завод стальных ШК ООО «АЛСО»: получен сертификат СЕ на шаровые краны ALSO

Нотифицированный орган подтвердил, что система качества Завода АЛСО была оценена в соответствии с требованиями Приложения III, Модуля Н Директивы по оборудованию работающего под давлением 2014/68/EU и обеспечивает соответствие Кранов Шаровых ALSO с требованиями Директивы, которая применяется к предметной продукции. ООО «АЛСО» был выдан Сертификат № 211299480 от 08.12.2021. Действителен до 07.12.2024. Настоящий сертификат подтверждает разрешение на использование маркировки СЕ на шаровых кранах ALSO. Знак СЕ является единственным знаком в странах Европейского союза, подтверждающим соответствие продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды. Наличие сертификата СЕ позволит осуществлять поставки шаровых кранов ALSO в страны Европейского союза, а, следовательно, увеличить долю экспорта и расширить географию трубопроводов, на которых установлены КШ ALSO.

Сайт Завода АЛСО, 9 декабря