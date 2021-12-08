Память. Олег Петрович Мулюкин. Прошел уже месяц...

8 ноября 2021 года на 76 году после тяжелой болезни скончался член редколлегии журнала "Трубопроводная арматура и оборудование", доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, ученый секретарь Совета Самарского профессорского союза Олег Петрович Мулюкин.

О.П. Мулюкин родился 8 октября 1946 года в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). В 1970 году после окончания Куйбышевского авиационного института (факультет "Двигатели летательных аппаратов") более 17 лет проработал инженером-конструктором в Куйбышевском конструкторском бюро "Арматурпроект", где занимался разработкой, испытаниями и доводкой выходных параметров пневмогидравлических систем и агрегатов автоматики и управления авиационной и ракетной техники, в том числе и по проблематике криогенной арматуры, в частности, применительно к экспериментальным самолетам ТУ-155 и ТУ-156.

В 1987г. и в 1997г., работая в Самарском государственном аэрокосмическом университете (бывший КуАИ), Олег Петрович защитил кандидатскую и докторскую диссертации, соответственно , по научной специальности 05.07.05 " Тепловые двигатели летательных аппаратов". Здесь же он получил ученое звание профессора. Проф. Мулюкин- автор и соавтор более 600 научных работ, в том числе, более 100 авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Согласно Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) количество цитированных работ О.П. Мулюкина другими авторами составляет более 236 единиц. Под научным руководством проф. О.П.Мулюкина подготовлено 7 кандидатов технических наук и 4 доктора технических наук.

Как ученый Олег Петрович внес крупный вклад в развитие и систематизирование научных основ и инструментальных средств проектирования высокоэффективных по функциональной надежности, технологии изготовления и сборки оборудования и агрегатов систем жизнеобеспечения энергетических установок аэрокосмической и наземной транспортной техники по многим приоритетным направлениям, в частности,

по конструкторско-технологическому обеспечению процессов высокого технического уровня и качества оборудования, агрегатов ракетно-космической техники и их исполнительных механизмов различной физической природы на стадиях проектирования, изготовления, сборки и испытания.

Заметное наследие Олег Петрович Мулюкин оставил не только в науке. Он был изумительным собеседником, который имел свое оригинальное и аргументированное мнение по многим аспектам современной жизни. При всей его занятости он находил время для занятий и литературной деятельностью. Так, в канун его 75-летия в отечественной литературной жизни произошло заметное событие - вышло из печати знаковое литературное произведение, в котором Олег Петрович, будучи до мозга костей "технарем", своеобразно и творчески трактует деликатные вопросы человеческого Бытия с позиции бессмертия души, всемогущественности Создателя и всепобеждающего Вселенского Разума ( Мулюкин О.П. Что смерть живому? Нет ее! Избранные поэзия и проза.- Самара: ООО "Слово"; 2021.-2021.-212с.).

Талантливый человек в любом деле талантлив! Мы потеряли крупного ученого, талантливого арматуростроителя и просто хорошего человека...

Светлая память об Олеге Петровиче Мулюкине сохранится в сердцах его товарищей по работе, друзей и учеников.

Члены редколлегии и сотрудники редакции

журнала «Трубопроводная арматура и оборудование»