КОНТРАФАКТ. В России начала действовать уголовная ответственность за поддельную маркировку товаров (или без маркировки)

В России с 1 декабря вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, предусматривающие уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой, а также административную — за нарушение требований маркировки препаратов для медицинского применения. В частности, в уголовной статье 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» добавлена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Наказания по этой статье могут достигать шести лет лишения свободы и штрафов до 1 млн руб.

САЙТ ЖУРНАЛА «КРЕПЕЖ...», 6 декабря