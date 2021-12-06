Девять предприятий-участников промышленных кластеров Челябинской области по (два армзавода) по итогам отбора получат господдержку на сумму 20 млн рублей.

В частности, из средств облбюджета до конца года им возместят часть затрат на приобретение оборудования. "Утверждённые набсоветом суммы будут направлены предприятиям сразу после заключения соглашений, по которым они возьмут на себя обязательства вложить все полученные по данной мере господдержки денежные средства в автоматизированное, цифровизированное производственное оборудование для своих площадок. Всего победители конкурсного отбора планируют потратить на новое оборудование в общей сложности около 75 млн рублей", - говорится в сообщении. При этом общий бюджет инвестпроектов, которые будут реализованы с областной господдержкой в 2021-2025 годах, составляет более 140 млн рублей.

В частности, средства получат ООО "Алсо", ООО "Челябинский фланцевый завод", ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой", ООО "ИТеК "ББМВ", ООО "Трактор" и др. Челябинский фланцевый завод намерен организовать выпуск стальных плоских фланцев методом центробежного литья; "ЧелябинскСпецГражданСтрой" начал освоение номенклатуры дисковых затворов DN150; ООО "ИТеК "ББМВ" модернизирует импортозамещающее производство датчика давления "ЭнИ-100", чтобы после прохождения сертификации продукция могла применяться на объектах "Газпрома" и "Транснефти. По данным областного Минпрома, в регионе насчитывается семь промышленных кластеров. Они действуют в десяти муниципалитетах области, объединяя 74 предприятия, выпускающих совокупно продукции на 20 млрд рублей ежегодно.

Сетевое издание "Интерфакс-Россия”, 3 декабря