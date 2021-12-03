Саратовский Завод «Газпроммаш» отмечает 30-летний юбилей

История «Газпроммаш» - успешный пример непрерывного развития и движения вперёд, постоянного наращивания производственного и интеллектуального потенциала. За эти годы завод занял достойное место среди ведущих отечественных производителей оборудования для газовой отрасли в России и за её пределами. У предприятия высокопрофессиональный коллектив и современное производство. В 1991 году история предприятия начиналась с группы инициативных инженеров, сейчас «Газпроммаш» - это тысячи талантливых и изобретательных специалистов, которые неустанно трудятся на благо России. Благодаря их добросовестному труду, завод «Газпроммаш» сегодня занимает лидирующую позицию на отечественном рынке среди производителей газового оборудования.

Малое предприятие, первоначально не имеющее собственной производственной базы, уже через пять лет превратилось в полноценный машиностроительный завод, специализирующийся на производстве промышленного газового оборудования. Начиная с этого времени, завод «Газпроммаш» вносит заметный вклад в процессы газификации регионов России и бывших республик Советского союза. Очередным шагом в развитии завода, стала разработка и постановка на производство оборудования для газораспределительных станций и блоков подготовки газа. На данном этапе завод «Газпроммаш» вошел в число поставщиков оборудования на объекты Газпрома, Новатэка, Роснефти и других известных компаний ТЭК.

Сегодня завод «Газпроммаш», является достаточно крупным производителем и поставщиком промышленного оборудования для предприятий нефтегазового и топливно-энергетического комплекса. Номенклатура изделий завода «Газпроммаш» включает в себя блоки подготовки газа, газораспределительные станции, подогреватели газа, одоризационные установки, системы автоматического управления технологическими процессами, газорегуляторные пункты (шкафные и блочные), котельные установки, пункты учета газа, запорно-регулирующую и предохранительную трубопроводную арматуру, фильтры-сепараторы, регуляторы давления газа и другое оборудование серийного и индивидуального исполнения.

Вся основная продукция завода выпускается по собственным чертежам. При необходимости, специалисты завода «Газпроммаш» выполняют полный комплекс работ по разработке, изготовлению, проектной привязке выпускаемого оборудования, осуществляют непосредственно на объекте шеф-монтажные и пусконаладочные работы, а также режимную наладку со сдачей «под ключ» и обучением обслуживающего персонала.

Сайт ГАЗПРОММАШ, ноябрь 2021 г.