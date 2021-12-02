ИЗОБРЕТЕНИЯ. Полезная модель «Кожух байонетного затвора для защиты контактных поверхностей от загрязнений»

Волгограднефтемаш признан правообладателем патента на полезную модель «Кожух байонетного затвора для защиты контактных поверхностей от загрязнений». Использование этой конструкции повысит надежность работы байонетного затвора и увеличит срок его эксплуатации. Особенно актуально внедрение данной инновации на камерах, эксплуатирующихся в сложных климатических и метеорологических условиях (пустынные зоны, заполярье и т.д.). Также внедрение данного технического решения позволит расширить номенклатуру модификаций камер запуска и приема и наиболее полно удовлетворить потребности заказчиков. Разработали патент ведущие инженеры-конструкторы Александр Александрович Аникин и Сергей Николаевич Горбаченко.

http://www.energyland.info, 30 ноября