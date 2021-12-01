ГУСАР УХОДИТ В НЕФТЕСЕРВИС.

Перечень сервисных услуг включает в себя предоставление оборудования обвязки устья скважины, его монтаж, демонтаж и обслуживание. При выполнении сервисных работ использовалась моноблочная колонная головка с фрикционно-адаптивной технологией герметизации устья во время бурения и строительства морских скважин. Данная технология обеспечивает надежное уплотнение «металл-металл» и сокращает время, необходимое для монтажа оборудования. В рамках исполнения Договора, ООО «Гусар Новые Технологии» на производственных мощностях ООО «Гусар» произвело ремонтно-восстановительные работы, которые включали в себя: проведение визуально-измерительного контроля оборудования, замена комплектующих, восстановление уплотнительных поверхностей на подвесках обсадных колонн, производство уплотнительных узлов, опрессовку колонных головок на полное рабочее давление. После окончания работ оборудование демонтировано с плавучей буровой установки и доставлено для восстановления и консервации на производственною площадку ООО «Гусар». В рамках локализации производства колонных головок ООО «Гусар Новые Технологии» планирует увеличить объем операций, проводимых на производственных мощностях ООО «Гусар», а именно: восстановление внутренней поверхности колонных головок, полная замена изношенного спускоподъёмного инструмента с использованием российский комплектующих, необходимых для оказания услуг по предоставлению оборудования обвязки устья скважины, его монтажу, демонтажу и обслуживанию

Сайт завода ГУСАР, 30 ноября