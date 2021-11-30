ГАЗЕТА.RU: Всю пандемию Е.Чернышев удаленно из Пензы руководит проектом по трубопроводной арматуре в Арабских Эмиратах (отрывок)

Россиянин Егор Чернышев поделился опытом удаленного ведения бизнеса в пандемию. Он — гендиректор высокотехнологичной компании из Пензы, специализирующейся на трубопроводной арматуре для нефтегазовой отрасли. В 2015 году компания открыла офис и производство в ОАЭ, увидев перспективу на Ближнем Востоке. По словам 27-летнего управленца, самый легкий вариант открытия бизнеса в ОАЭ – регистрация в Свободной экономической зоне. Это деловые районы на территории Эмиратов, в которых иностранные инвесторы могут вести бизнес без участия местного партнера. В этом случае компания пользуется льготным налогообложением, отсутствием таможенных сборов и ограничений на вывоз капитала, предоставлением резидентских виз.

«Мы купили производственные мощности в эмирате Шарджа, в этой же Free Zone зарегистрировали новую фирму. Но, даже имея максимально комфортную бизнес-лицензию, можно действовать только внутри зоны. Внутри страны компанию не воспринимали как серьезного делового партнера без местных связей», – рассказал Чернышев. В конце 2020 года в ОАЭ был разработан новый указ, снимающий требование, согласно которому местные компании должны в обязательном порядке на 51% принадлежать гражданам ОАЭ. Хотя этот закон и упростит условия открытия иностранной компании в Эмиратах, предпочтение при заключении сделок пока отдается фирмам с партнерами-арабами. «Пандемия COVID-19 в последние два года подстегнула рост цен на сырье и материалы — в первую очередь на металлы, но и другие комплектующие также подорожали. Во-вторых, возникли проблемы с логистикой. Несмотря на то что в целом сейчас ситуация с международными перевозками стабилизировалась, цены на услуги логистических компаний выросли на 100%» — поделился он.

В период пандемии компании понадобилось выйти из Free Zone, а для этого – нанять грамотных местных финансовых консультантов и собрать документы, что оказалось очень дорогим и долгим процессом. «Час работы бухгалтера или юриста стоит от $200 (15 тыс. рублей), а общие затраты при открытии офиса могут дойти до $80 тыс. (около 6 млн рублей). Сотрудник, который получает в Пензе $500 (37 тыс. рублей) с такой же квалификацией и тем же функционалом может в ОАЭ стоить $5 тыс. (377 тыс. рублей). Во-первых, это окладная часть, она на рынке очень высокая, плюс нужно дать обеспечение в виде полной медицинской страховки, а также жилья и автомобиля», — поделился Чернышев. Также Чернышев столкнулся с бюрократией в Эмиратах: подготовка двух официальных заверенных переводов (с русского на английский и с английского на арабский), получение подтверждения МИД РФ и одобрения Посольства занимали до пандемии четыре недели, а в разгар эпидемии до шести недель — вместо одного-двух дней. Он отметил, что в ОАЭ большое количество праздников, когда правительственные организации просто закрыты. В итоге в арабский офис Чернышев нанял сотрудника на минимальную ставку, который носил документы по инстанциям и сидел в очередях.

Источник:https://www.gazeta.ru/social/2021/11/26/14249515.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D