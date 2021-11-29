СПРАВКА АК «ФОБОС»: отличия оригинальных шаровых кранов от подделок

1. Визуальный осмотр. В первую очередь следует обратить внимание на корпус – у оригинального изделия он должен быть идеально гладким, в то время как на контрафактном могут наблюдаться шероховатости или сколы. Они появляются по причине использования некачественного производственного оборудования, неправильных пропорций металлических сплавов и т.п.

2. Обратите внимание на маркировку – во многих случаях название бренда на неоригинальных изделиях написано с ошибкой. Иногда это даже делается специально, во избежание судебных исков.

3. Качество металла. Шаровые краны изготавливаются, из нержавеющей стали и высококачественного чугуна, в то время, как кустарные производятся из более дешёвых металлов. В лучшем случае это различные сплавы алюминия или цинка. Самым худшим вариантом является содержание в сплаве большого процента свинца, что становится причиной многих заболеваний при использовании в бытовых водопроводах. Определить подделку можно такими способами:

· На вес. Масса стали и чугуна намного выше, по сравнению с алюминием, поэтому неоригинальные краны намного легче.

· Проверка на наличие официальной сопроводительной документации. Если таковой не имеется – значит перед вами 100-процентная подделка.

4. Покрытие. Можно соскоблить часть покрытия – если корпус состоит только из цинка, то под ним проступит серебристый металл.

5. Стоимость продукции. Качественный кран обойдётся дороже, в связи с высокой себестоимостью материалов. Поэтому если вам предлагают товар от известного бренда на «выгодных» условиях – это скорее всего подделка.

Сайт АК ФОБОС, 25 ноября (в сокращении)