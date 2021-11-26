ВЕБИНАР компании HAWLE на тему трубных соединений и арматуры

Роман Тугушев проведет вебинар, на котором расскажет все о соединительных системах Nova Siria.

В ходе обучения будет возможность узнать о том, какие существуют решения для соединения, ремонта и врезки труб, какие диаметры соединений возможны, что нужно учитывать при подборе ремонтных муфт и многое другое.

Компания Hawle – первая европейская компания по производству водозапорной арматуры, которая локализовала свое производство в России. В 2005 году появилось первое российское представительство, а в 2011 году открылся завод в г. Чаплыгине Липецкой области. Завод производит самые востребованные позиции для российского рынка: задвижки в монолитном корпусе Hawle-A, пожарные гидранты DUO GOST, штурвалы и фланцы.

Сайт HAWLE, 25 ноября