Арматурный завод АРМАЛИТ

В ноябре состоялась стратегическая сессия с участием топ-менеджмента АО «Армалит» для уточнения долгосрочных целей развития предприятия. В ходе сессии был сформирован план развития завода на ближайшие 5 лет, до 2026 года включительно. Также в соответствии с принятым в прошлом году решением о диверсификации производства, расширении номенклатуры и увеличении поставок продукции не только предприятиям судостроительной, но и нефтегазовой, химической и атомной отрасли была проведена оценка текущего состояния дел по реализации данной цели.

Проведению стратегической сессии руководителей предприятия предшествовала интенсивная подготовка сразу нескольких заводских служб, которые готовили предложения по целевым показателям и способы их достижения, опираясь на лучшие практики ведущих отечественных и зарубежных корпораций.

В результате тщательного отбора из 35 заявленных было утверждено 19 проектов, которые должны обеспечить достижение стратегических целей. В течение 2022 года в их реализации будут задействованы все подразделения предприятия. Так, например, одним из проектов, принятых в работу на будущий год, стало сокращение сроков подготовки коммерческого предложения (КП) на поставку арматуры.

В настоящее время продолжительность формирования КП на предприятии занимает в среднем 20 рабочих дней, в то время как в мировой практике этот процесс обычно равняется нескольким часам. Сокращение сроков подготовки КП до 2-5 дней в 2022 году позволит «Армалиту» получить дополнительные объемы выручки и прибыли и достигнуть целевых показателей финансового состояния предприятия. По мнению коммерческого директора по судовому оборудованию АО «Армалит» Евгения Коптяева, этот и другие проекты по развитию предприятия могут быть реализованы уже в 2022 году, при этом они дадут эффект и в долгосрочной перспективе.

Портфель заказов завода «Армалит» наполнен до 2024 года. Ключевые проекты для реализации на следующий и ближайшие годы определены. Большинство задач носят амбициозный характер.

Источникhttps://vk.com/@armalit_official-strategicheskoe-planirovanie-zalog-uspeshnoi-raboty-predpriy: , 18 ноября