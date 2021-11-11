КРИЗИС АРМАТУРНОГО РЫНКА. Проект комплекса по производству бумаги и картона на арматурном заводе АСКОЛЬД

Советом директоров АО «Аскольд» прорабатывается проект по размещению на территории предприятия нового технологического комплекса по производству бумаги и картона. Проект является продолжением комплекса мероприятий по диверсификации действующего производства и плавного увеличения объёмов для гражданского сектора экономики. Почему именно картон и бумага? В Уссурийске в течение 2,5 лет успешно работает наше дочернее предприятие ООО «Приморский гофрокомбинат», производящее гофрокартон и тару из него. Являясь резидентом Свободного порта Владивосток, компания выпускает продукцию из российского и импортного сырья по конкурентным ценам. В октябре 2021 года состоялась встреча руководителей АО «Аскольд» с представителями завода-изготовителя картоноделательного оборудования, на которой был подписан протокол о намерениях, предусматривающий разработку, поставку, монтаж и пусконаладочные работы на промплощадке АО «Аскольд» универсальной производственной линии по изготовлению из макулатуры бумаги для гофрирования (флютинг) и картона (тест-лайнер) для плоских слоев гофрокартона. Эти составляющие – флютинг и тест-лайнер – сырьё для производства гофрированного картона и упаковки из него.

Уникальная автоматизированная технологическая линия будет спроектирована согласно техзаданию для монтажа на площадях корпуса №15, который в настоящее время не задействован в основном производстве. Запуск в работу нового производственного комплекса позволит создать около 150 рабочих мест в основном производстве плюс несколько десятков рабочих мест для удовлетворения потребностей производства в сырье, электро- и паровой энергии, логистических и прочих услугах. В период подготовки площадки под новый комплекс потребуется выполнить существенный объём работ по реконструкции производственного корпуса, организации подъездных путей и прочей инфраструктуры, а это, опять же, рабочие места, налоговые отчисления в городской бюджет и, как следствие, положительные перемены в жизни горожан.

Расставим сразу все точки над i. Производство картона и бумаги из макулатуры аналогично изготовлению поделок из папьемаше. Сырьём для картона и бумаги, которые планируется производить на территории АО «Аскольд», будет являться макулатура, а точнее, отслужившие картонные коробки из-под бытовой техники, обуви, пищевых продуктов и пр. Производство бумаги из вторсырья, в отличие от производства непосредственно из древесины, безопасно для окружающей среды, более того, оно способствует улучшению экологической обстановки. Безопасность картона подтверждают и научные изыскания. Запуск нового производства в АО «Аскольд» намечен на 2023 г. Успешная реализация проекта привлечёт в экономику Арсеньева и края существенные инвестиции, принесёт определённые дивиденды (в виде налоговых отчислений в бюджет, рабочих мест) всем жителям города, а также потребителям новой продукции предприятия.

Пресс-служба АО "Аскольд". В СОКРАЩЕНИИ, 8 ноября