НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. ОМК развивает промышленный туризм на заводах в Выксе и Чусовом (Пермский край) и представила методы обеспечения безопасности при проведении экскурсий на заводах

Выксунский завод ОМК одним из первых в отрасли начал развивать промышленный туризм, запустив экскурсии на производство в 2018 году. Организации безопасных туристических маршрутов во многом способствовал высокий уровень развития производственной системы предприятия. Культура производства как элемент охраны труда направлена на повышение качества организации производственного процесса, улучшение условий труда и профилактику травматизма. Для обеспечения этих целей на заводе сооружены пешеходные галереи внутри производственных цехов, выполнено ограждение работающего оборудования и установок, обозначены безопасные переходы и места для выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты. При запуске проекта промтуризма это позволило значительно снизить затраты на его реализацию. Опыт специалистов по технике безопасности лег в основу разработки туристических маршрутов. Серьезный подход к обеспечению безопасности туристов позволил предприятию запустить еще один проект – экскурсии для людей с инвалидностью. Совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие» на заводе ОМК разработали и адаптировали маршруты для людей на колясках, незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих. Все туристы перед посещением производств проходят обязательный инструктаж по безопасному поведению в цехах, надевают спецодежду, защитные каски и другие средства индивидуальной защиты, которые применяют и работники предприятия. Каждую туристическую группу всегда сопровождает сотрудник цеха и медработник. «Обеспечение безопасности гостей – главный вопрос, который должны решить промышленные предприятия, приглашающие к себе туристов. Выксунский завод ОМК одним из первых в стране начал показывать им реальное производство: выплавку стали, изготовление железнодорожных колес, нефтегазопроводных труб. И безопасность – первое, на чем мы сосредоточили внимание при формировании маршрутов, чтобы наши гости могли погрузиться в атмосферу современного производства и получить яркие эмоции», – отметила менеджер по развитию промышленного туризма на выксунском заводе ОМК Лариса Малофеева.

Сайт ОМК, 8 ноября

