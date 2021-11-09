Новый проект ФРТП ОМК и отраслевых партнеров по борьбе с контрафактом и проверке сертификатов качества на всю металлопродукцию ОМК

Единый блокчейн-реестр проверки сертификатов качества на металлопродукцию, разработанный и запущенный Фондом развития трубной промышленности, Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и компанией «Северсталь» для борьбы с оборотом контрафактной продукции, получил высшую платиновую награду премии SAP Value Award в номинации «Новые горизонты». В рамках проекта компании создали блокчейн-инфраструктуру и единую отраслевую блокчейн-сеть для взаимодействия между собой и с контрагентами. В блокчейн-реестре содержится зашифрованная информация о заводе-производителе, номере и дате выпуска сертификата, названии продукта, его статусе и ссылка на электронный сертификат. Потребитель может проверить подлинность сертификата по его номеру и коду производителя на специальном ресурсе, доступ к которому открыт на сайте ФРТП. При этом блокчейн-технология обеспечивает надежную защиту от несанкционированных изменений. По оценке экспертов, проект позволит сократить объемы контрафактной продукции на трубном рынке на 15-20 млрд рублей. Проект реализовали при участии специалистов компании SAP CIS на платформе SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Свою поддержку проекту выразил Российской союз промышленников предпринимателей (РСПП). В РСПП считают, что он может стать частью единой цифровой экосистемы металлургической отрасли.

Сайт ОМК 3 ноября