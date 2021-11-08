НОВОЕ! НПФ "Кубаньнефтемаш" освоило производство специальной термостойкой арматуры для паронагнетательных и добывающих скважин при добыче нефти

Научно-производственная фирма "Кубаньнефтемаш" занимается производством, разработкой и поставкой инновационного импортозамещающего нефтегазового оборудования. Освоено производство термостойкой арматуры. Она поставляется отдельно или в составе комплекса термостойкого оборудования для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт. Данное оборудование позволяет снизить объем закупок оборудования, сократить затраты на спускоподъемные операции бригады КРС, оптимизировать транспортные расходы, сократить риски повреждения оборудования при транспортировке от скважины к скважине. Арматура входит в состав комплекса термостойкого оборудования для паротеплового воздействия на пласт при добыче нефти. Арматура обеспечивает герметизацию устья скважины и управление процессом паронагнетания. Коррозионностойкое исполнение К1 (до 6% СО2). Класс

герметичности А, по ГОСТ Р 54808-2011. Ключевые эксплуатационные характеристики: Температура рабочей среды, не более 356 °С. Рабочее давление не более 17,7 МПа.

05.11.2021 Нефтегазовая промышленность, сайт НПФ