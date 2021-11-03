28 октября Челябинской компании LD исполнилось 29 лет

Ключевые достижения :
• 100% российский производитель трубопроводной арматуры;
• 4 завода полного цикла и команда из 2 009 человек;
• международная компания, экспортирующая продукцию в 25 стран мира;
• крупный производитель с многомиллионным выпуском продукции: 1,4 млн стальных кранов, 10 млн латунных кранов, 3,5 млн фланцев, 2,2 тыс дисковых затворов, 1,6 млн м PP-R трубы в год;
• №1 в России среди производителей латунных шаровых кранов, согласно исследованию «Литвинчук Маркетинг»;
• системообразующее предприятие России, №369;
• бренд, чья продукция представлена в 2 200-х розничных точках мира
• поставщик крупных российских компаний: Газпром, Роснефть, СИБУР, Фортум.
Сайт ЧСГС, 28 октября