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28 октября Челябинской компании LD исполнилось 29 лет

03 ноября, 2021 6

Ключевые достижения :

• 100% российский производитель трубопроводной арматуры;

• 4 завода полного цикла и команда из 2 009 человек;

• международная компания, экспортирующая продукцию в 25 стран мира;

• крупный производитель с многомиллионным выпуском продукции: 1,4 млн стальных кранов, 10 млн латунных кранов, 3,5 млн фланцев, 2,2 тыс дисковых затворов, 1,6 млн м PP-R трубы в год;

• №1 в России среди производителей латунных шаровых кранов, согласно исследованию «Литвинчук Маркетинг»;

• системообразующее предприятие России, №369;

• бренд, чья продукция представлена в 2 200-х розничных точках мира

• поставщик крупных российских компаний: Газпром, Роснефть, СИБУР, Фортум.

Сайт ЧСГС, 28 октября


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