НОВОЕ! КНИЖНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПОЛЬСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ZETKAMA

28 сентября 2021 года состоялось инаугурационное собрание Книжного дискуссионного клуба для Управленческой команды компании ZETKAMA. Во встрече принял участие 21 человек. Члены клуба обсуждали книгу Гарра Рейнольдса «Презентация в стиле дзен». Автор является авторитетным специалистом по разработке и проведению презентаций, а также популярным спикером и консультантом. Книга содержит важные принципы и интересные концепции, касающиеся создания и проведения презентаций. Члены клуба, вдохновленные чтением, намерены перенести несколько идей в сферу коммуникации в компании. Все решили, что будут представлять себя правильно.

Сайт компании ZETKAMA, октябрь 2021