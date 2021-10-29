Иркутская нефтяная компания проведет 16 ноября "День поставщика" на своем Youtube-канале в 10.00 (МСК)

Прямая трансляция Дня поставщика состоится на Youtube-канале Иркутской нефтяной компании 16 ноября, начало - 15:00 (по иркутскому времени), 10:00 (по московскому времени). Вопросы спикерам можно отправлять на электронную почту: tender@irkutskoil.ru. Целью является повышение доступности участия в закупках компании, развитие партнерских отношений и выстраивание прямого диалога с контрагентами. В ходе встречи участники узнают актуальную информацию о проектах ИНК, об организации закупочной деятельности, потребностях и новых трендах в закупках Иркутской нефтяной компании. Также на мероприятии расскажут, как пользоваться личном кабинетом контрагента для участия в тендерных закупках. Участники смогут задать вопросы спикерам в прямом эфире. Кроме того, поставщики-производители будут презентовать свои компании, расскажут о новых технологиях, инновационном оборудовании и реализации политики устойчивого развития. ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В группе компаний работает более 10 тысяч человек.

Сайт ИНК, 27 октября