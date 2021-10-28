Ракитянский арматурный, ТМК и Атомстройэкспорт начали производство трубопроводов для АЭС

В настоящее время АО «РАЗ»» изготавливает трубопроводы для атомных электростанций «Курская» и «Руппур» (Республика Бангладеш). Представители компании-заказчика «Атомстройэкспорт» побывали на Ракитянском арматурном заводе. Они проконтролировали ход поставок трубопроводов для строящихся АЭС. Делегацию возглавил заместитель директора по поставкам Леонид Ваганов. Генеральный директор Ракитянского арматурного завода Кирилл Марченко рассказал гостям об основных изменениях на производстве за период нахождения предприятия в составе Трубной металлургической компании (ТМК), остановился руководитель и на прошедшей модернизации участка прямошовных труб. Кроме того, Кирилл Марченко поделился с членами делегации планами развития завода. В ходе визита было проведено совещание, на котором участники встречи рассмотрели состояние контрактов на поставку продукции завода и вопросы комплектации. Со своей стороны, представители «Атомстройэкспорт» обозначили приоритеты в изготовлении систем для АЭС «Руппур», строительство которой сегодня вошло в заключительную фазу. Во время экскурсии по заводу гости осмотрели новый участок по производству прямошовных труб. Также они побывали в цехе сборки-сварки трубопроводов, на котором в настоящее время ведутся работы по изготовлению систем для вышеуказанных атомных электростанций.

https://zhizn31.ru/ekonomika/, 27 октября, Ракитное