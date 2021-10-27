Вместо ассоциаций «Цеховой клуб» ПТПА – объединение специалистов производственных предприятий России, являющееся инициативой Госкорпорации «Росатом»

В форме практических кейсов участники делятся лучшими практиками и предлагают решения существующих проблем на производстве. Во встрече на АО ПТПА приняли участие представители предприятий АО «МСЗ», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», ФГУП «ПО «Маяк» (ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России), ОАО «НАЗ «Сокол» (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации, которая является партнером ГК «Росатом»). В ходе трёхдневного визита участники познакомились с производством, поделились лучшими практиками внедрения инструментов ПСР. Затем, разделившись на группы, перешли к решению задач на конкретном участке нашего предприятия. Командам были предоставлены три темы:

1 - организация системы хранения на складе комплектующих изделий;

2 - организация системы подготовки «Кадрового резерва»;

3 - организация производственного контроля и анализа на участках механообработки.

Итогом встречи стало представление командами результатов работы по всем предложенным решениям руководству нашего предприятия и ответы на вопросы ТОП-менеджеров.

Как отметил начальник отдела управления системой качества АО ПТПА, Алмакаева Елена Анатольевна: «Цеховой клуб» - это обмен идеями и практическая помощь в решении конкретных проблем на участках. Это возможность увидеть, как коллеги с других заводов решили проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Все поступившие в ходе работы «Цехового клуба» предложения будут тщательно проанализированы, а лучшие – обязательно внедрены.

https://ok.ru/ptpaofficial/topic/, 26 октября