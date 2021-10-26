РЕГУЛЯТОРЫ. Подмосковный завод НПО АСТА (г. Воскресенск) продолжает расширять линейку регулирующих клапанов и регуляторов давления АСТА™.

Благодаря модернизации выпускаемых с 2014 года промышленных клапанов АСТА Р11, адаптированных в новом исполнении для работы в системах водяного теплоснабжения, НПО АСТА предлагает надёжные промышленные решения по разумным ценам.

Клапаны ТЕРМОКОМПАКТ являются собственной разработкой НПО АСТА, для производства которых используются внутренние части из нержавеющих марок стали. Высокотемпературное кремнийорганическое покрытие с последующим нагревом до 200°С обладает высокими адгезионными свойствами и благодаря яркому зелёному окрасу органично смотрится в современных системах ЦТП, ИТП и на промышленных объектах. Клапаны новой серии ТЕРМОКОМПАКТ успешно прошли испытания на нашем гидравлическом стенде, имитирующем работу в интенсивных непрерывных повторяющихся циклах открытия-закрытия в системе, находящейся под давлением и успешно применяются как на российских предприятиях, так и в Республиках Беларусь и Казахстан.

Сайт АСТА, 25 октября