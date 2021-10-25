КОМПОЗИТЫ. Волгоградская "Константа-2" начинает серийное производство трубопроводной арматуры и уплотнений из фторопласта и композитов

ООО "Константа-2" до конца 2022 года создаст в городе Волжском Волгоградской области безотходное автоматизированное производство уплотнителей из фторопласта и композиционных материалов. Компания получила возможность реализовать импортозамещающий проект благодаря льготному займу Фонда развития промышленности по Волгоградской области на сумму 10 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 14,4 млн рублей. "В результате его реализации на заводе запустят безотходное автоматизированное производство уплотнителей из фторопласта-4 и композиционных материалов на его основе. Это позволит малому предприятию увеличить ежегодный выпуск продукции на 48 тыс. штук", - говорится в сообщении. Предполагается, что уплотнители будут применяться для герметичности соединений в подвижных узлах и конструкциях трубопроводов, транспорта, различных приборов. Свойства фторопласта позволяют использовать технику с уплотнителями из него в самых суровых условиях, в агрессивных средах. Он не разрушается под влиянием щелочей и кислот, по своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. В 2020 году "Константа-2" также с привлечением льготного займа запустила первое в РФ серийное производство трубопроводной запорной арматуры из полимерных композитных материалов, а также провела модернизацию и увеличило выпуск четырех типов комплектующих: полимерных, резиновых и комбинированных уплотнителей, а также металлополимерных подшипников.

ИНТЕРФАКС, 21 октябрря