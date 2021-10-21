Завод судовой арматуры Армалит приступил к отгрузке сильфонных клапанов для АЭС «Руппур» в Бангладеш

Предприятие осуществляет отгрузку восьми запорных сильфонных клапанов с электроприводами. В настоящее время продукция проходит сертификацию по системе оценки соответствия в области использования атомной энергии (ОИАЭ). Согласно заключенному по итогам конкурсных процедур 2017 года договору наше предприятие поставит на строящуюся в Бангладеше атомную электростанцию «Руппур» восемь единиц запорных клапанов – 4 клапана диаметром 100 мм и 4 диаметром 150 мм. Поставки на АЭС в Бангладеше – продолжение программы по оснащению арматурой объектов атомной энергетики, в которой участвует наше предприятие. Так, ранее поставленные «Армалитом» изделия успешно используют на нескольких атомных электростанциях России и за рубежом, а также на объектах хранения ядерного топлива и научно-исследовательских реакторах. Как отмечает Владимир Петров, поставки на предприятия энергетического комплекса – не единственные достижения дирекции по поставкам на АЭС. Например, в первом квартале 2022 года АО «Армалит» поставит модульные установки по охлаждению воды собственной разработки на 4 из 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, строящихся в Подмосковье по технологии Hitachi Zosen INOVA. Всего законтрактована поставка 12 модулей – по 3 модуля на каждый завод. Данные контракты – продолжение работы в направлении по диверсификации и освоению новых рынков.

Сайт АО «Армалит», 20 октября