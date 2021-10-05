КРЕПЕЖ. В Челябинске на ПГ КОНАР запущен новый цех горячештамповочного оборудования для выпуска высокопрочного крепежа для нефтегазовой отрасли

В новом цехе горячештамповочного оборудования АО «КОНАР» запустили в работу современный пресс-автомат компании HATEBUR (Швейцария). Это третий и самый современный станок, которым располагает КОНАР для производства больших партий металлических изделий высокой точности. КОНАР выпускает высокопрочный крепёж для нефтегазовой отрасли, а также для металлоконструкций, железнодорожного и автомобилестроения. Комплекс из трёх станков HATEBUR обеспечит компании КОНАР лидерские позиции в производстве гаек горячей высадки для нефтегазохимии РФ. Новое оборудование способно производить 3 гайки в секунду с минимальным количеством отходов, что обеспечивает высокую производительность с сохранением ресурсов и экологии.Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко сообщил, что общий объём инвестиций для строительства цеха составил 890 миллионов рублей. Запуск производства также обеспечит создание 50 новых рабочих мест.

Открытие цеха горячештамповочного оборудования приурочено к юбилею компании — в октябре 2021 года КОНАРу исполняется 30 лет. Его производственная история начиналась именно с выпуска крепежа, фланцев, деталей для нефтегазовой отрасли.

Сайт ПГ КОНАР, сентябрь 2021 (журнал КРЕПЕЖ...)