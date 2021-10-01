10 ЛЕТ НПО «АСТА» - ПРОИЗВОДИТЕЛЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

Историческая справка по производственной активности ООО «Астима»:

2011 – создание ООО «Астима».

2014 – организовано сборочное производство

2015 – запуск участка механообработки

2017 – начал функционировать участок сварки

2019 – перевод производства на приобретенный в собственность производственно-складской комплекс в Подмосковном г. Воскресенске – создано отдельное юр.лицо под производственную деятельность ООО «НПО АСТА». За два года с момента открытия собственного производственно-складского комплекса НПО АСТА в г. Воскресенске было создано более 70 рабочих мест, ведется работа по обучению студентов колледжей города Воскресенска, на территории завода действует спортзал. Продукция завода НПО АСТА поставляется на всей территории Российской Федерации, а также в Республиках Беларусь, Казахстан, Армения.

Письмо в МЦ ТПА, 01 октября