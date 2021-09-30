 ОНИКС: новый город на карте России - филиал в Москве!





В середине сентября состоялось техническое открытие третьего филиала ОНИКС. Новым городом на карте России стала Москва (г. Реутов). Запущен теплый склад в 505 кв.м и офис. Формируется адресная система хранения. На складе расположился весь перечень ассортимента продукции: от фланцев и поворотных заглушек до крепежа. Обтюраторы по АТК 26-18-5-93 и Т ММ 25-01-06, плоские и воротниковые фланцы по ГОСТ 33259-15, заглушки АТК 24.200.02-90 и виброкомпенсаторы ЧЕГЛОК (каучук EPDM и NBR) производят в Петербурге и оперативно доставляются в Реутов, благодаря выстроенной системе логистики. В наличии или под заказ на складе размещаются все остальные детали трубопровода из каталога ОНИКС.

Следите за новостями, совсем скоро мы объявим о готовности принимать клиентов в складском и офисном помещении для всех, кто хочет познакомиться с нашими мощностями лично.

Адрес: Москва, г. Реутов, пр. Мира, вл. 85 лит. Ж

Письмо в МЦ ТПА, 29 сентября