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АРХИВ ВЕБИНАРОВ. Записи совместных вебинаров НПФ «РАСКО» с ведущими поставщиками: Завод«ТЕРМОБРЕСТ» и «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

29 сентября, 2021 17

Информируем о размещении на сайте материалов двух совместных вебинаров:

1. ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», ведущим предприятием в России и ЕАС по производству газоизмерительного оборудования, (состоялся 22.04.2021 г.).

Темы вебинара: · «Новые модули телеметрии МТЭК и обновленное программное обеспечение СОДЭК»

Докладчик: Ковалев Антон Иванович, инженер технической поддержки ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» · «Газовое оборудование под брендом РАСКО»

Докладчик: Осипов Александр Сергеевич, к.э.н., заместитель генерального директора ООО «НПФ «РАСКО». Презентация доклада в формате PDF: 6_PACKO_EGE_Pribori_PASCO_22_04_2021_small.pdf Посмотреть запись вебинара >>

 

2. Арматурным заводом СП «ТРЕМОБРЕСТ» ООО, ведущим в ЕАС предприятием по выпуску газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной автоматики, (состоялся 12.08.2021 г.).

Темы вебинара: · «Номенклатура выпускаемого оборудования «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года»

Докладчик: Брощук Александр Васильевич, заместитель генерального директора, руководитель департамента конструкторской работы и качества СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО · «Газовое оборудование под брендом РАСКО»

Докладчик: Осипов Александр Сергеевич, к.э.н., заместитель генерального директора ООО «НПФ «РАСКО»

Сайт НПФ РАСКО, 28 сентября


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