В Йошкар-Оле в Группе ГЭСС-ПРОМ начато серийное производство трехходовых шаровых кранов DN 50-150 для химии и нефтехимии

Трехходовые цельносварные шаровые краны (производитель ООО «Стройкомплект») предназначены для распределения потока перекачиваемой жидкости на объектах газовой, химической и нефтехимической промышленности, водоподготовке и других отраслях. Шаровые краны изготавливаются в различных исполнениях, как северном «ХЛ1» с температурой окружающей среды от -60˚С до +45˚С, так и в обычном исполнении «У», «У1» с температурой окружающей среды от -40˚С до +45˚С.

Краны разработаны на максимальное давление 4,0 МПа.

Класс герметичности А по ГОСТ 54808-2011

Тип управления: DN 15-150 — ручное

Типоразмеры: DN 25-150 — ISO-фланец, редуктор, электропривод

Изготовление по ТУ 3742-001-60934105-2009

Сайт завода ГЭСС - ПРОМ, 27 сентября