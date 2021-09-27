ТРУБЫ И ТПА?

Генеральный директор Кирилл Марченко и глава муниципалитета Анатолий Климов перерезали символическую красную ленточку. Руководство Ракитянского арматурного завода ввело в эксплуатацию новый цех. На открытии участка прямошовных труб присутствовали руководители, работники завода, представители администрации района. С приветственным словом к собравшимся обратился Кирилл Марченко. Он поздравил своих коллег с Днём машиностроителя, который будет отмечаться в воскресенье. Руководитель сказал, что благодаря открывшемуся цеху производство труб будет увеличено в два раза. Завод выпустит порядка 1200 тонн продукции. «Прошло не так много времени с тех пор, как Ракитянский арматурный завод стал частью Трубной металлургической компании (ТМК). За прошедший год на заводе произошли значительные изменения: была изменена система оплаты труда, на 65% увеличено количество рабочих мест. А самое главное, это, конечно же, «портфель заказов». На текущий и следующий годы мы загружены полностью. И уже заложена основа на 2023 год», – сказал Кирилл Марченко.

Руководитель остановился на конкретных проектах, в которых участвует ТМК. Компания входит в число крупных поставщиков оборудования для атомных электростанций (АЭС) на российском и международном рынках. Машиностроители поставляют свою продукция для возведения АЭС в Курской области, Турции. Вскоре трубы из Ракитянского району пойдут в Финляндию, Венгрию, Египет. Кроме того, модернизация производства позволила вывести продукцию на рынок, не только как составляющую для возведения АЗС, а как отдельный продукт. По словам Кирилла Марченко, трубопроводные системы завода пользуется немалым спросом. По экспертным оценкам, в ближайшие три года потребность партнеров ТМК в трубопроводах составит более 33 тыс. тонн. С учетом планов по наращиванию мощностей, компания сможет обеспечить 10–15% от этих объемов. Соглашение о сотрудничестве между ТМК и Росатомом было подписано в 2019 году. Оно предполагает взаимодействие в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая совместную разработку новых типов труб из стали.

Сетевое издание «Наша жизнь 31», 24 сентября