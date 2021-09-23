ОМК представила «машинное зрение» для повышения эффективности трубных производств на Международной научно-практической конференции «Трубы-2021» в Челябинске 20-22 сентября.

Речь про проекты по машинному зрению, умным датчикам и обработке больших данных. На крупнейшем активе ОМК – заводе в Выксе (Нижегородская область), который выпускает широкий спектр трубной продукции для топливно-энергетического комплекса, строительства, ЖКХ и др., в стадии проработки и реализации находятся более 10 проектов по машинному зрению. В том числе пилотные проекты цифровизации, которые ОМК выбрала по результатам акселератора по поиску перспективных технологичных стартапов, запущенного весной 2021 года. Эти инновационные решения, в частности, будут применять для распознавания дефектов поверхности труб, для оценки процесса сварки труб, контроля состояния оборудования и утечек при гидроиспытаниях. Например, ОМК тестирует применение сверточных нейронных сетей (CNN) для повторного анализа изображений с видеокамер на базе литейно-прокатного комплекса, который выпускает горячекатаный рулонный прокат для труб. Сверточные нейронные сети повысят точность детектирования дефектов стальной полосы и позволят использовать результаты в привязке к параметрам разливки. Там же ОМК реализует пилотный проект автоматизированной оценки качества поверхности горячего сляба (стальной заготовки) после машины непрерывного литья заготовок. Реализация этих двух проектов позволит построить сквозную систему контроля качества «сляб — полоса». Проекты использования умных систем и инновационных датчиков, реализуемые на заводе ОМК, повысят эффективность диагностики оборудования. Система позволит отлеживать мельчайшие изменения и предупреждать поломки оборудования. В числе проектов, связанных с обработкой больших данных, ОМК внедрила автоматизированную аттестацию продукции по механическим свойствам статистическим методом.

Сайт ОМК, 22 сентября (в сокращении)

