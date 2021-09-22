НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

О совещаниях, которые организовал сенатор Игорь Панченко (Алексин, Тяжпромарматура) по газпромовским проектам, по Амурскому ГХК, по ценам на металл и т.д. ...

Сложно переоценить работу по консолидации и согласованию научно-технической политики нефтегазовых компаний, которую инициировал глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Благодаря Дюкову был создан межотраслевой институт нефтегазовых технологий. Но ИНТИ не может подменить Правительство РФ. Ситуация с Усть-Лугой вопиющая и чрезвычайная! ВЭБ.РФ передав сотни миллиардов рублей, не предусмотрел никаких обязательств получателей денег по отношению к национальной промышленности! Очевидно же, что эти деньги уйдут в США, Китай и Турцию. При этом ВЭБ.РФ, Минпромторг, РЭЦ много говорят и тратят госбюджетные деньги на "развитие российского машиностроительного экспорта". Куда более важно обеспечить интересы машиностроителей в крупнейших инвестпроектах, реализуемых в России! Если не будет заказа, то не будет и компетенций, опыта, качества и всего остального. А заказ не дают из-за отсутствия опыта. Так как приобрести заводам компетенции, если заказы уходят мимо? Замкнутый круг. Какой выход? Только вмешательство государства, чтобы заказчику даже в голову не приходило обойти национальных производителей, чтобы он был заинтересован в их развитии и здоровой конкуренции между ними. Государственные деньги, которые много лет распределяет "на импортозамещение" Минпромторг и ФРП - отдать заказчику. Он уж точно лучше решит, куда их направить, чем "социологи-философы-международники". Можно пойти и другим путем. Дать эти деньги "Силовым машинам", "ГМС" и иным промышленным компаниям, которые имеют не только производственный, но и научно-технический потенциал.

https://www.facebook.com/groups/oilgasru, 22 сентября (отрывок)