АДЛ: НАЧИНАЕМ ОСЕННИЙ СЕЗОН ВЕБИНАРОВ С 30 СЕНТЯБРЯ

30 сентября состоится вебинар «Баки расширительные, установки поддержания давления с функцией заполнения "Гранлевел" производства АДЛ». На вебинаре мы познакомим с устройством автоматических установок поддержания давления и заполнения производства АДЛ — «Гранлевел», как энергоэффективного элемента систем отопления и холодоснабжения. Усвоим основные принципы работы АУПД «Гранлевел», а также посмотрим, на какие именно параметры стоит обращать своё внимание при подборе станций поддержания давления. Расскажем о реализации функции заполнения посредством использования наших станций на обратном трубопроводе системы отопления. На вебинаре вы также узнаете о линейке наших расширительных мембранных баков «Гранлевел» для систем водо- тепло- и холодоснабжения. Участие в вебинаре может быть полезным для наших партнёров, работников строительных компаний, проектировщиков и представителей ЖКХ.

ТД АДЛ, 20 СЕНТЯБРЯ