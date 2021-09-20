ВЕБИНАР ПО ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК, продолжает проведение серии бесплатных вебинаров, направленных на информирование участников рынка и повышение квалификации специалистов, работающих с полимерными материалами.

16 сентября 2021 года состоялся очередной онлайн-вебинар посвященный 30-ти летию Группы ПОЛИПЛАСТИК на тему: «Обзор инновационных решений в полимерной трубной продукции и реализованных проектов с их применением. Перспективы развития полимерной продукции». Вебинар прошел в формате видеоконференции в программе ZOOM.

Участниками вебинара стали: проектировщики, инженеры, руководители строительных и эксплуатационных организаций, главные инженеры, начальники участков, службы ПТО, технический надзор, производители трубопроводных систем, службы экономической безопасности.В рамках данного вебинара, слушатели более подробно познакомились с полимерной продукцией, производимой Группой ПОЛИПЛАСТИК, проектами в которых использовались продукты Группы ПОЛИПЛАСТИК, основными принципами и векторами разработок новых продуктов. Рассматривались направления напорных и безнапорных систем водоснабжения и водоотведения, системы газораспределения, системы колодцев и системы защиты кабеля.

Сайт ГК ПОЛИПЛАСТИК, 17 сентября