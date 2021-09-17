НОВОЕ! Бассейн для испытания фонтанной арматуры

В Тюмени представители испытательного центра НМЗ показали стенд для тестирования нефтегазового оборудования для подводной добычи нефти. Для этого на заводе построили гигантский бассейн. Аналогов такого центра в России пока нет. Конкуренты есть только в Швеции и Америки. В этот комплекс входит бассейн для проведения испытания подводной фонтанной арматуры. Там проводятся пневматические и гидравлические испытания трубопроводной арматуры. В России бассейн с такими параметрами один и предназначен для проведения комплексных испытаний.

Сайт «Тюменская служба новостей», 15 сентября