ПАО «Транснефть» активно работает с собственным машиностроением и машиностроением ПГ «КОНАР» (Валерий Бондаренко) по локализации производства насосов, арматуры и оборудования

Программа локализации производства аналогов импортной продукции является частью долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» на период до 2022 года. В рамках реализации программы импортозамещения часть оборудования, включая электронасосное, для нужд компании уже производится на заводах ПАО «Транснефть», в том числе на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО «Транснефть – Сибирь» (г. Тюмень), АО «Транснефть – Нефтяные насосы» (г. Челябинск), АО «Русские электрические двигатели» (г. Челябинск). Кроме того, ведется разработка новых видов оборудования, при производстве которых планируется использование комплектующих отечественного производства.

Источник: ПАО "Транснефть", 16.09.2021 Нефтегазовая промышленность

