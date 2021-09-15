«Газпромнефть — Технологические партнерства» и НТЦ ТМК займутся внедрением инновационных решений в трубной промышленности (стендовые испытания прототипов оборудования).

Соответствующее соглашение в ходе Тюменского нефтегазового форума подписали генеральный директор «Газпромнефть — Технологические партнерства» Кирилл Стрижнев и директор по научной работе, руководитель Научно-технического центра (НТЦ) ТМК Игорь Пышминцев. Документ предполагает сотрудничество между акселерационными программами двух компаний. Стороны намерены объединить ресурсы, компетенции и знания для развития этих программ, в том числе совместно сформировать механизмы финансирования и привлечения инвестиций для поддержки инновационных стартапов. Партнеры будут реализовывать проекты по развитию инфраструктуры для испытания и внедрения в производство новых наукоемких технологий и продуктов. Участники акселерационной программы «Газпром нефти» в сфере разведки и добычи смогут тестировать прототипы своих разработок как на объектах нефтяной компании, так и на предприятиях ТМК. В свою очередь, участники корпоративного акселератора ТМК получат возможность принять участие в проектах «Газпром нефти».

ПАО "Газпром нефть", 14 сентября

