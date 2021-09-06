Рынок потрясен нынешними спотовыми ценами на газ в Европе заявили на брифинге в рамках ВЭФ.

Пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса вкупе с трендом на энергопереход, по мнению бизнесмена, ведут к подобным ценовым диапазонам. "Про энергопереход много говорят, он естественно будет, но смотрите, во что это превращается. Вот мы – производители СПГ, газа. Ну, это ненормально – цены в 600 долларов, в странах АТР – 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально”, – возмущается Михельсон. Глава "Новатэка” отметил, что в контексте энергоперехода он поддерживает мнение многих, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник к плавному выходу на возобновляемые источники энергии. Однако все больше "зеленых” идей превращается в лозунги и влияет на принятие решений. Так, постепенно банки начинают вводить лимиты финансирования на нефтегазовые проекты.

"Чем сейчас будут закрываться эти цены по 600-700 долларов? Инфляцией. Тут пандемия, надо как-то экономику на ноги поднимать, да плюс еще эти цены. В Америке инфляция больше 5%, в Европе то же самое. А все-таки наша обязанность, чтобы был рост ВВП, чтобы были рабочие места, чтобы экономика развивалась”, – считает Михельсон. Он также заметил, что, ко всему прочему, пандемийные ограничения рушат налаженные экономические связи.

Высокие цены на газ могут привести к тому, что покупатели начнут отказываться от его покупки на спотовом рынке и переходить на более дешевое топливо. Уже сейчас выгоды от этого испытывают угольщики, чья продукция выросла в цене в 2-2,5 раза. В итоге стоимость газа упадет. "Тогда рынок не перегреется, а цены на газ станут нормальными. Рост цен, который мы наблюдаем сейчас, не продлится долго. Он носит циклический характер. После кризиса пандемии COVID-19 мы наблюдаем восстановление экономики, и спрос резко вырос. Отсюда и временное давление на спотовые цены Спотовые цены на газ в Европе росли с начала 2021 года, что было вызвано, среди прочего, экстремальными погодными условиями. И менее, чем за год газ для Западной Европы подорожал на 50%. По словам эксперта, летом такая динамика цен была незаметна, но зимой потребители увидят эти изменения. К причинам роста цен на газ в Европе эксперт также относит факторы, связанные с обслуживанием трубопроводов. Газопроводы, проходящие через Украину, довольно старые, а качество их сварных швов уступает современным. Это приводит к значительным потерям газа. "Вероятно, это один из факторов, о котором мы не говорим и из-за которого Россия и Германия решили разработать "Северный поток” и "Северный поток-2”.

Источник: http://proekt-gaz.ru/news/, 5 сентября