КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ».

Основные темы конференции:
• Современные технологии водоподготовки. Сравнение и анализ применяемых реагентов.
• Оценка эффективности реагентов, применяемых при организации водно-химических режимов систем теплоснабжения и парогенерирующего оборудования.
• Решение экологических проблем в промышленной водоподготовке.
• Автоматизированные системы организации водно-химических режимов: особенности внедрения и эксплуатации.
В 2019 году конференцию посетили более 100 специалистов, среди которых главные инженеры, энергетики, технологи, специалисты служб водоподготовки, начальники котельных предприятий различных отраслей промышленности: металлургической, химической, нефтеперерабатывающей; системы ЖКХ; инженерам-теплоэнергетикам, специалистам служб водоподготовки предприятий пищевой промышленности. По вопросам участия в конференции необходимо обратиться в организационный комитет Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ» и НПФ «ТРАВЕРС».
Место проведения: Экспоцентр на Красной Пресне (г. Москва) в рамках Международной выставки «ХИМИЯ-2021», Конгресс-центр, Пресс-зал, 2 этаж.
Время проведения: 26-27 октября 2021 г.
Организаторы: ООО «НПФ «ТРАВЕРС», Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ», АО «Экспоцентр».
При участии: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение»
НП «Российское теплоснабжение», 31 АВГУСТА