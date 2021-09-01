КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ».

Основные темы конференции:

• Современные технологии водоподготовки. Сравнение и анализ применяемых реагентов.

• Оценка эффективности реагентов, применяемых при организации водно-химических режимов систем теплоснабжения и парогенерирующего оборудования.

• Решение экологических проблем в промышленной водоподготовке.

• Автоматизированные системы организации водно-химических режимов: особенности внедрения и эксплуатации.

В 2019 году конференцию посетили более 100 специалистов, среди которых главные инженеры, энергетики, технологи, специалисты служб водоподготовки, начальники котельных предприятий различных отраслей промышленности: металлургической, химической, нефтеперерабатывающей; системы ЖКХ; инженерам-теплоэнергетикам, специалистам служб водоподготовки предприятий пищевой промышленности. По вопросам участия в конференции необходимо обратиться в организационный комитет Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ» и НПФ «ТРАВЕРС».

Место проведения: Экспоцентр на Красной Пресне (г. Москва) в рамках Международной выставки «ХИМИЯ-2021», Конгресс-центр, Пресс-зал, 2 этаж.

Время проведения: 26-27 октября 2021 г.

Организаторы: ООО «НПФ «ТРАВЕРС», Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ», АО «Экспоцентр».

При участии: МЭИ (ТУ), МГСУ, НП «Российское теплоснабжение»

НП «Российское теплоснабжение», 31 АВГУСТА