НОВИНКА: Утепленные клапаны с поворотным затвором предназначены для регионов с холодным климатом.

Обновленные модели оборудованы более мощными нагревательными элементами и могут использоваться в регионах с экстремально низкими зимними температурами. Поворотные жалюзи клапана имеют нагревательные элементы, которые кратковременно разогревают места соприкосновения лопаток и облегчают их открытие в случае обмерзания.

В модернизированной линейке применяются два типа нагревателей:

· Трубчатый электронагреватель (ТЭН) устанавливается в местах стыка поворотных лопаток и защищает их от обледенения.

· Периметральный обогрев саморегулирующимся нагревательным кабелем, который располагается по наружному периметру клапана. НЕВАТОМ выпускает три типа утепленных клапанов:

· KVU-T — с нагревательным элементом ТЭН,

· KVU-P — с периметральным обогревом,

· KVU-S — с совместным использованием ТЭН + периметральный обогрев.

Климатические исполнения:

· KVU-T предназначен для работы в умеренном климате с температурой от −45°C до +40°C.

· KVU-P и KVU-S (клапаны с периметральным обогревом) предназначены для работы в умеренно-холодном климате с температурой от −60°C до +40°C.

Размещение:

· KVU-T и KVU-S (клапаны с ТЭНами) могут размещаться только внутри отапливаемого помещения.

· KVU-P могут размещаться внутри помещения и на открытом воздухе под навесом.

Управление:

У клапанов предусмотрено ручное и дистанционное управление с помощью электропривода. Дистанционное управление воздушными клапанами осуществляется с помощью стандартных щитов управления (ЩУ) серии ABU. В качестве дополнительной опции в ЩУ можно реализовать управление ТЭНами на базе контроллеров Pixel и Danfoss.

Клапаны воздушные утепленные изготавливаются по ТУ 28.12.14–017–58769768–2020.

Источник: https://www.c-o-k.ru