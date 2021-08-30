КАДРЫ. ПРОДАЖИ.

Как понять, что клиент доволен сотрудничеством с компанией? Очень просто - если клиента всё устраивает, он регулярно приезжает за товаром, регулярно звонит, чтобы подобрать и закупить оборудование. Такое постоянство со стороны заказчика - заслуга сотрудников всех наших отделов (логистика, закупки, транспорт, склад, офис продаж). Одна из самых важных ролей в этом процессе отводится специалистам отдела продаж. Именно они напрямую взаимодействуют с клиентами и являются лицом компании. Менеджеры по продажам внимательно относятся к потребностям заказчиков, своевременно и точно выставляют счета, контролируют сроки отгрузок. Они не только полезные помощники для клиентов, но и приятные в общении люди.

Всему этому сотрудники LUNDA учатся на курсах повышения квалификации, где особое внимание уделяется техническим знаниям и навыкам общения. В июле под руководством бизнес-тренера Сергея Гебертаева прошла серия тренингов для представителей всех филиалов компании. В течение двух дней менеджеры на практике отрабатывали реальные задачи клиентов и наилучшие способы их решения. Обучение проводилось для того, чтобы клиенты получали необходимые товары вовремя и на выгодных условиях. Уже 14 лет мы учимся понимать ваши потребности, чтобы лучше решать поставленные задачи. Оценить уровень полученных знаний может любой и прямо сейчас - просто позвоните нашему менеджеру!

Директор по Региональным продажам Ольга Рыжикова, +7 495 123-00-00 доб. 082, olry@lunda.ru

25 августа