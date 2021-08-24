НОВИНКА. РОУ производства АДЛ надежно обеспечит поддержание заданных параметров давления и температуры пара на выходе с установки независимо от изменения расхода среды потребителем

Основными элементами РОУ «Гранстим» являются:

· редукционный клапан (пар);

· регулирующий клапан (вода);

· пароохладитель.

Редукционный клапан служит для снижения давления пара и поддержания его на заданном уровне. Пароохладитель снижает температуру пара посредством впрыска охлаждающей жидкости через форсунку(и) в основную линию паропровода. Регулирующий клапан изменяет расход охлаждающей жидкости на пароохладитель для поддержания необходимой температуры пара на выходе из РОУ. РОУ «Гранстим» поставляется полностью в сборе, готовая к монтажу в систему и запуску! Размеры установки разрабатываются индивидуально под требования заказчика. При малых габаритах помещения установка может иметь Г или П-образную форму, либо поставляться несколькими блоками, а в составе самой РОУ может применяться любое оборудование производства АДЛ или иностранных партнеров! Каждая установка рассчитывается на современном программном комплексе индивидуально под техническое задание заказчика. После расчетов проектно-конструкторский отдел компании АДЛ разрабатывает все необходимые схемы и чертежи для согласования с заказчиком.

АДЛ, 20 августа