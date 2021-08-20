Каждый работник любого из предприятий, входящих в Промышленную группу, может пригласить в команду КОНАРа друга, знакомого или родственника. Если приглашенный кандидат соответствует всем требованиям вакансии и успешно проходит 3-месячный испытательный срок в компании, работник, порекомендовавший его, получает денежное вознаграждение в сумме от 10 000 до 50 000 рублей.

– Реферальная программа – это инструмент, который позволяет стимулировать процесс кадрового набора, – рассказала руководитель службы управления персоналом АО «КОНАР» Ольга Мошкина. – Упрощенно это выглядит как подарок сотруднику за то, что он посоветует знакомому специалисту выбрать нашу компанию для трудоустройства. Реферальная программа выгодна всем. Она работает как сарафанное радио, распространяет достоверную информацию о компании с помощью тех, кто уже работает здесь, и приводит к нам заинтересованных профессионалов.

В программу включены следующие вакансии: наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5-6 разряда, оператор станков с ЧПУ 5 разряда, токарь-расточник 4-6 разряда, слесарь механосборочных работ, сварщик, наждачник.

КОНАР, 18 АВГУСТА