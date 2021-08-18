НОВЫЕ и ИЗМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

2.1 ГОСТ Р 55019–2012* Изм. 1 (2018), поправки - 2018, 2019, 2021 Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия

2.2 ГОСТ Р 58423-2019 (Дата введения – 01.04.2020) Регуляторы давления газа для давления на входе не выше 10 МПа

2.3 ГОСТ Р 58618–2019 (Дата введения – 01.08.2020) Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Оборудование резервуарное. Клапаны дыхательные и предохранительные. Общие технические условия

2.4 ГОСТ Р 58788-2019 (Действует с 01.01.2020) Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомных станций. Общие технические требования

2.5 ГОСТ Р 58819-2020 (Дата введения – 01.09.2020) Арматура трубопроводная для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Правила оценки технического состояния и продления назначенных показателей

2.6 ГОСТ Р 58973–2020 (Дата введения – 01.07.2021) Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний

2.7 ГОСТ Р 59063–-2020* (Дата введения – 01.05.2021) Арматура трубопроводная. Задвижки клиновые для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия

2.8 ГОСТ Р 59064–-2020* (Дата введения – 01.05.2021) Арматура трубопроводная. Краны шаровые для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия

2.9 ГОСТ Р 59065–-2020* (Дата введения – 01.05.2021) Арматура трубопроводная. Краны четырехходовые для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия

2.10 ГОСТ Р 59374.2─2021 (ИСО 4216-2) (Дата введения – 01.01.2022) Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 2. Предохранительные устройства с разрывной мембраной

2.11 ГОСТ Р 59374.3─2021 (ИСО 4216-3:2020) (Дата введения – 01.01.2022) Устройства предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 3. Предохранительные клапаны и разрывные мембраны в сочетании

2.12 ГОСТ Р 59374.4─2021 (ИСО 4216-4) (Дата введения – 01.01.2022) Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 4. Управляемые предохранительные клапаны

2.13 ГОСТ Р 59374.5─2021 (ИСО 4216-5) (Дата введения – 01.01.2022) Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 5. Регулируемые системы защиты для ограничения давления (CSPRS)

2.14 ГОСТ Р 59374.6─2021 (ИСО 4216-6) (Дата введения – 01.01.2022) Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 6. Применение, выбор и установка защитных устройств с разрывной мембраной

2.15 ГОСТ Р 59374.7─2021 (ИСО 4216-7) (Дата введения – 01.01.2022) Устройства предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 7. Общие данные

2.16 ГОСТ Р 59413─2021 (Дата введения – 01.12.2021) Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура трубопроводная. Методики вибрационных испытаний

2.17 ГОСТ Р 59553─2021 (Дата введения – 01.01.2022) Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия

МЦ ТПА, 18 августа