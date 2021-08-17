В настоящее время заключен ряд контрактов на поставку судовой арматуры компаниям России и ближнего зарубежья. Так, среди них ООО «НПК Морсвязьавтоматика» (Санкт-Петербург), на пять заказов которого – водные автобусы-электроходы «Ecocruiser» компании «Водоходъ» для круглогодичного использования в Санкт-Петербурге – АО «Армалит» заключил договоры на сумму порядка 30 млн рублей по поставкам судовой арматуры и насосов. В июне для ЗАО «Нефтефлот» (Самара) осуществлена поставка штуцерно-торцевых соединений (ШТС) на сумму около 1 млн рублей. В прошлом месяце на основании договора с АО НИИ «Гидроприбор» (Казахстан) отправлены захлопки.ТВ настоящее время в перспективной разработке отдела продаж АО «Армалит» находится контракт по поставке судовой арматуры на девять водных автобусов-электроходов («экобасов») для нужд Москвы. Всего до конца текущего года планируется заключить договор на комплексную поставку (помимо арматуры, в спецификацию входят трубы, соединительные элементы и др.) для 21-го «экобаса».ТЗаключен контракт на поставку судовой арматуры с Инжиниринговой компанией «Ростр». Два самоходных морских траулера проекта GM 3.02 будут оснащены арматурой производства АО «Армалит» на общую сумму порядка 15 млн рублей. До конца второго полугодия 2021 года в планах отдела продаж предприятия – заключение нескольких контрактов с ОАО «Судостроительный завод "Лотос"» по комплексным поставкам судового оборудования на заказы проекта 93.159.1, четыре судна для проведения дноуглубительных работ, на сумму около 80 млн рублей. Таким образом, освоение АО «Армалит» гражданского сектора экономики в области судостроения продолжается.

Сайт АРМАЛИТ, 16 августа

