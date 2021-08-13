АНОНС ТПА.

1.3 ГОСТ 12.2.085-2017 Поправка (2020) Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

1.4 ГОСТ 4666–2015 Изм. 1 (2021) Арматура трубопроводная. Требования к маркировке

1.5 ГОСТ 10944–2019 (Дата введения – 01.06.2020) Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия

1.6 ГОСТ 11614–2019 (Дата введения – 01.06.2020) Краны смывные полуавтоматические. Технические условия

1.7 ГОСТ 13547–2015 Поправка (2020) Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия

1.8 ГОСТ 16549-2019 (Дата введения – 01.06.2020) Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на номинальное давление PN≤1,0 МПа (10 кгс/см²) с заглушкой для спуска воды

1.9 ГОСТ 21345–2005 Изм. 1 (2020) Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более РN 25 МПа. Общие технические условия

1.10 ГОСТ 31294–2005 Изм. 3 (2021) Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия

1.11 ГОСТ 34437–2018 Поправка (2020) Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик

1.12 ГОСТ 34473–2018 Поправка (2020) Арматура трубопроводная. Краны шаровые стальные цельносварные для водяных тепловых сетей. Общие технические условия

1.13 ГОСТ 34609-2019 (Дата введения – 01.05.2020) Краны шаровые и краны с конусным закрывающим элементом с ручным управлением для газовых установок зданий

1.14 ГОСТ 34610–2019 (Дата введения – 01.08.2020) Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия

1.15 ГОСТ 34611–2019 (Дата введения – 01.08.2020) Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на сейсмостойкость

1.16 ГОСТ 34612–2019 (Дата введения – 01.08.2020) Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и оформления

1.17 ГОСТ 34655–2020 (Дата введения – 01.04.2021) Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования

1.18 ГОСТ 34708–2021 (Дата введения – 01.12.2021) Арматура трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита. Общие технические условия

1.19 ГОСТ 34724-2021 (Дата введения пока не определена) Арматура трубопроводная. Разъемные бугельные соединения. Расчет на прочность и герметичность

МЦ ТПА, 13 августа