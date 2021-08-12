СКЛАДЫ. ОМК открыла новый склад по продаже труб, металлопроката И ТРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ в Пензе.

На новом складе представлены профильные, электросварные и водогазопроводные трубы, горячекатаный листовой прокат, произведенные на заводах ОМК в Нижегородской области и Республике Татарстан, а также листовой и фасонный металлопрокат сторонних поставщиков. Максимальная емкость склада в Пензе – шесть тысяч тонн продукции, уже сейчас к оперативной отгрузке готовы более 800 тонн труб и листового металлопроката. Имеющееся крановое оборудование позволяет без дополнительных усилий проводить погрузочно-разгрузочные работы в кратчайшие сроки. Новая точка дистрибуции рассчитана на клиентов из Пензы и Пензенской области, Республики Мордовия, Тамбовской, Саратовской и Ульяновской областей.

ОМК, 10 августа